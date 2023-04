Salone Mobile: comparto da 68 mila imprese e un fatturato da 56,5 miliardi, 21 dall'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comparto da 68mila imprese - pari al 14,9 per cento del totale manifatturiero - 298mila addetti - pari all'otto per cento del totale - un fatturato alla produzione di 56,5 miliardi di euro - pari al 4,6 per cento totale - e un incremento del 12,6 per cento rispetto al 2021. A dirlo sono i Consuntivi elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo che confermano come, nonostante anche il 2022 sia stato un anno di incertezze e instabilità geopolitica, le imprese del legno-arredo hanno saputo affrontare questi mesi con determinazione guardando al 2023 come a un anno di stabilizzazione. Il fatturato alla produzione della filiera è cresciuto del 12,6 per cento, passando dai 43,2 del 2019, agli attuali 56,5. Il +12,6 per cento è la sintesi di un +12,2 per cento delle vendite Italia (35,6 miliardi di euro) e di un +13,3 per cento delle esportazioni (21 miliardi di euro) che rappresentano il 37 per cento delle vendite totali. Nello specifico il fatturato del Macrosistema Arredamento (circa 29 miliardi di euro) registra un +11 per cento. (segue) (Com)