Salone Mobile: comparto da 68 mila imprese e un fatturato da 56,5 miliardi, 21 dall'export (2)

- L'export della filiera (21 miliardi) con una crescita del 13,3 per cento è stato trainato soprattutto dagli Stati Uniti, (+25,7 per cento) che sono diventati la seconda destinazione davanti alla Germania (+9,7 per cento) e dopo la Francia (+9,5 per cento). La mappatura dell'export dell'Macrosistema Arredamento vede ancora la Francia confermarsi - con il suo 16 per cento del totale - il primo Paese con 2,4 miliardi di fatturato e un 8 per cento di crescita. Seguono gli Stati Uniti che, con un export di circa 1,9 miliardi e una variazione del +25,5 per cento, si confermano la seconda destinazione con una crescita pari a 380 milioni. Terza destinazione la Germania (1,4 miliardi, +5,3 per cento), seguita da Regno Unito (799 milioni, +8,9 per cento) e Svizzera (728 milioni;+14,7 per cento). La Cina resta stabile al settimo posto con un incremento molto contenuto, pari al +2,1 per cento. Da segnalare con 290 milioni di euro e -24,2 per cento l'uscita della Russia dalla top ten, cui subentrano gli Emirati Arabi Uniti con 313 milioni e un +31,6 per cento. (Com)