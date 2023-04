Medio Oriente: ministro Esteri Cina a omologo Anp, Pechino pronta ad agevolare colloqui di pace israelo-palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina guarda con preoccupazione al conflitto tra israeliani e palestinesi, ed è disposta a rivestire “un ruolo attivo” nella promozione dei colloqui di pace. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di una conversazione telefonica tenuta ieri con l’omologo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Maliki. Pechino ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a intensificare il dialogo con la comunità internazionale per alleviare le tensioni tra israeliani e palestinesi e auspica una risoluzione della controversia in tempi brevi, ha evidenziato Qin. Il titolare della diplomazia cinese ha inoltre rinnovato l’avversione per qualsiasi iniziativa contraria alle risoluzioni adottate sulla questione dall'Onu. (segue) (Cip)