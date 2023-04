Medio Oriente: ministro Esteri Cina a omologo Anp, Pechino pronta ad agevolare colloqui di pace israelo-palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qin ha avuto una conversazione telefonica ieri anche con l'omologo di Israele, Eli Cohen, al termine della quale ha dichiarato che la Cina esprime "molta preoccupazione" per l'andamento del conflitto tra israeliani e palestinesi, e invita le parti a "dimostrare coraggio" e a rilanciare i negoziati di pace. "Attualmente, la massima priorità è controllare la situazione e impedire che il conflitto si intensifichi o diventi ingovernabile. Le parti coinvolte ad ogni titolo dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, astenendosi da parole e azioni radicali e provocatorie", ha affermato Qin. "Le principali vie d'uscita al conflitto consistono nella ripresa dei colloqui di pace e nell'attuazione della soluzione dei due Stati. Non è mai troppo tardi per fare la scelta giusta", ha concluso il titolare della diplomazia cinese, citato da un comunicato del suo dicastero. Cohen, da parte sua, ha espresso gratitudine alla Cina per il contributo annunciato a sostegno della risoluzione pacifica del conflitto, rinnovando la propensione di Israele a rafforzare la cooperazione con la Cina. (Cip)