Piacenza: fonti Mit, dopo decenni c'è passo decisivo su Strada statale "Val Trebbia"

23 luglio 2021

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Matteo Salvini ha seguito con particolare attenzione la messa in sicurezza e potenziamento del tratto della Strada statale 45 "della Val Trebbia" compreso tra Rivergaro (chilometri 121+500) e la località Cernusca nel comune di Travo (chilometri 110+300), tra Bobbio e Piacenza in Emilia-Romagna. L’obiettivo era trovare un equilibrio tra la necessità dei lavori e l’ascolto del territorio con particolare riferimento al tema degli espropri. La soluzione trovata con Anas è un ragionevole punto di incontro tra le esigenze, e dopo decenni è un passo decisivo per la realizzazione dell’opera. E' quanto segnalano fonti del Mit. (Rin)