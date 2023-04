Imprese: al FuoriSalone il design albanese che omaggia Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento ‘Roots on the Move: paesaggi mediterranei’, frutto dell’incontro tra giovani aziende albanesi e il designer Tomaso Schiaffino, racconterà una nuova Albania. Come si legge in una nota si tratterà di “un’installazione di opere ‘Made in Albania’ che rendono omaggio a Milano, città amica e accogliente, inserendosi nella cornice del FuoriSalone per raccontare una terra e un popolo con le radici salde nella tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro. È questo l’obiettivo di ‘Roots on the Move: paesaggi mediterranei’, l’evento che verrà inaugurato il 19 aprile presso lo spazio Slow Mill, vivace luogo di culture diretto dall’associazione non profit italo-albanese Dora e Pajtimit APS. La prima di una serie di iniziative di cultura e design per offrire prodotti ed esperienze di un’Albania sempre più protagonista nell’ampio scenario mediterraneo, che vuole contribuire di anno in anno ad arricchire la kermesse milanese”. Lo comunica l’associazione Dora e Pajtimit, che dal 2007 opera a Milano nel campo dell’inclusione sociale ed è vincitrice del bando comunale per la gestione dello spazio Slow Mill in via Volturno 32 che, con il sostegno del Centro per le pubblicazioni per la diaspora e del consolato generale dell’Albania ospita i corsi della prima Scuola di Lingua e Cultura Albanese a Milano. (segue) (Res)