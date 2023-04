Imprese: al FuoriSalone il design albanese che omaggia Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’evento ‘Roots on the Move: paesaggi mediterranei’ sarà l’occasione per raccontare lo spirito di una ‘nuova’ Albania attraverso opere realizzate da designer, artigiani di alto profilo e giovani aziende . Opere - prosegue la nota - che evocano con intensità la suggestione, la forza e la ricchezza del viaggio, dello scambio, della visione oltre i confini, della voglia di proiettare la propria originalità e le proprie radici verso orizzonti autentici e nuovi. Un’installazione, frutto dell’incontro tra il designer italiano Tomaso Schiaffino e tre giovani aziende albanesi, Raiz Fine Furniture, Arpeg e Dhiamandi, verrà collocata all’interno dello spazio. Un’altra installazione, firmata dagli architetti Denis Muca e Marin Nikolla, verrà allestita invece nel cortile interno adiacente allo Slow Mill. Intorno ad esse, nella giornata del 19 aprile a partire dalle 19, artisti e designer racconteranno le loro esperienze in un viaggio sensoriale, accompagnato anche dalla degustazione di prodotti dell’enogastronomia albanese. Un omaggio alla condivisione, alla cultura e al design per raccontare la bellezza dell’incontro tra popoli, tradizioni e innovazioni. Le installazioni saranno visitabili per tutta la durata del ‘Fuorisalone’ presso la sede di Slow Mill dalle ore 09:00 alle ore 22:00, rappresentando così - conclude la nota dell’associazione Dora e Pajtimit - un dialogo costante con l’evento che celebra Milano come capitale mondiale del design”. (Res)