Roma: delegata Sport Città metropolitana a intitolazione stadio nuoto Monterotondo

- Si è tenuta a Monterotondo, in provincia di Roma, la cerimonia di intitolazione dello stadio del nuoto a Paolo Roghi, che a Monterotondo sin dagli anni sessanta è stata una figura centrale per lo sport nella città. Ha partecipato la consigliera delegata allo Sport di Città metropolitana di Roma, Alessia Pieretti, assieme al sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, al presidente Vis Nova Roma Nuoto Monterotondo, Marco Ferraro, al presidente Uisp, Maurizio Torrioli, all'assessore comunale allo Sport, Alessandro Di Nicola. "Paolo Roghi toscano trasferito a Monterotondo dagli anni sessanta, ha contribuito, fin da subito, alla crescita della comunità sportiva locale che, proprio in quegli anni, mostrava una fervente dinamicità", dichiara Pieretti in una nota. (segue) (Com)