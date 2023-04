Roma: delegata Sport Città metropolitana a intitolazione stadio nuoto Monterotondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Istruttore di nuoto, atleta di corsa e Thriatlon, dirigente sportivo tra i fondatori dell'Atletico Monterotondo, oltre ai numerosi riconoscimenti personali, nazionali e internazionali, ha avuto un ruolo di spicco per lo sviluppo dello sport nel territorio - prosegue Pieretti -. Le esperienze e lo spirito di iniziativa di Roghi sono fonte di ispirazione ancora oggi per tutti noi. L'aggregazione, la crescita dei giovani, l'attenzione alle fasce disagiate e alla disabilità, costituiscono un rilevante contributo sociale, finalizzato al miglioramento degli stili di vita e alla crescita dell'intera comunità cittadina. Sono questi i principi e i valori che ispirano la nostra azione per lo sviluppo del territorio e delle comunità, salvaguardando tutto ciò che ruota intorno al mondo dello sport in termini di accessibilità, educazione, rispetto dell'altro". (Com)