Ciad-Sudan: presidente Deby, "lungo colloquio" con parti sudanesi in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di transizione del Ciad, Mahamat Idriss Deby, ha avuto colloqui distinti con i leader militari delle due fazioni in conflitto in Sudan, il presidente del Consiglio sovrano sudanese Abdel Fattah al Burhan ed il suo vice Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf) che si sono rivoltate. In una serie di messaggi su Twitter, Deby ha detto di proseguire "gli sforzi per contribuire a far cessare l'escalation nel vicino Sudan", e di aver avuto "un lungo dialogo" con entrambe le parti. "Ho insistito sulla necessità assoluta di un ritorno alla calma ed al dialogo per trovare un'uscita pacifica a questa crisi che scuote il Sudan, dalle conseguenze nefaste per la stabilità regionale", ha detto Deby. Il generale regge il Ciad dalla morte del padre, Idriss Deby, avvenuta nell'aprile del 2021 mentre era in battaglia contro un gruppo di ribelli che avevano lanciato un'offensiva per rovesciarlo. (Res)