Roma: Corbucci (Pd), Conte e Raggi si iscrivano se vogliono influire su termovalorizzatore

- Riguardo alle dichiarazioni di Giuseppe Conte e Virginia Raggi che incitano i parlamentari del Partito democratico a votare contro il termovalorizzatore di Roma che si sta realizzando grazie ai poteri straordinari attributi al sindaco Gualtieri dal governo Draghi "Conte e Raggi sono gli stessi che per cinque anni hanno sommerso Roma di rifiuti. Sotto l’amministrazione del M5s prese fuoco il più grande Tmb della città, quello di via Salaria. In cinque anni la sindaca ha sperperato denaro pubblico per portare i rifiuti ovunque e non ha mai presentato un piano sugli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd, Riccardo Corbucci. "È chiara la ragione per la quale vogliano far saltare il termovalorizzatore - aggiunge -, perché sanno che grazie a questo impianto, che è già presente in tante regioni d’Italia, si risolve definitivamente la questione dei rifiuti a Roma, certificando il fallimento della politica del non fare nulla di cui i cinque stelle sono campioni. Il Pd - conclude Corbucci - è comunque un partito democratico e il tesseramento 2023 è aperto. Se Conte e Raggi vogliono influire sulle decisioni del Pd si iscrivano al partito. Nelle nostre sezioni troveranno molte persone in grado di spiegargli come con gli ordini del giorno strumentali non si governi l’Italia o la sua capitale”. (Com)