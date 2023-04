Cina-Laos: Wang Yi, pronti a cooperare per promuovere “regionalismo aperto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a cooperare con il Laos per promuovere un “regionalismo aperto”, difendere la centralità dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e contribuire allo sviluppo regionale. Lo ha dichiarato il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio tenuto ieri con il ministro degli Esteri laotiano, Saleumxay Kommasith, in visita a Pechino. Il più alto diplomatico cinese ha invocato ulteriori sforzi per attuare il consenso strategico raggiunto dai rispettivi capi di Stato, allo scopo di rafforzare la fiducia politica, allineare le strategie di sviluppo e innalzare le relazioni bilaterali a un nuovo livello. (segue) (Cip)