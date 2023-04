Cina: von der Leyen, dobbiamo gestire relazioni con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status di potenza internazionale della Cina rende ancora più importante per l'Europa gestire le relazioni con Pechino. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento sulle relazioni fra Cina e Ue nella sessione plenaria di Strasburgo. "Questo dimostra anche che abbandonare le relazioni con la Cina non è chiaramente fattibile, né auspicabile, né tantomeno pratico per l'Europa. Ma è chiaro che l'Europa deve lavorare per ridurre i rischi di alcuni aspetti importanti e sensibili delle nostre relazioni. Lo dico perché questa relazione è troppo importante per noi", ha dichiarato von der Leyen. "Il punto di partenza è la necessità di avere un quadro condiviso e molto chiaro dei rischi e delle opportunità del nostro impegno con la Cina. E questo significa riconoscere, oltre che dire chiaramente, che le azioni del partito comunista cinese hanno ormai raggiunto le ambizioni dichiarate. E l'indurimento della posizione strategica complessiva della Cina negli ultimi anni, ad esempio l'uso della forza militare nel Mar Cinese Meridionale o nel Mar Cinese Orientale e al confine con l'India, hanno un impatto diretto sui nostri partner e sui loro legittimi interessi", ha concluso. (Beb)