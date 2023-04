Bielorussia: Lukashenko a colloquio con governatore repubblica di Donetsk Pushilin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, si è incontrato a Minsk con il governatore ad interim della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. Lo ha riferito l'agenzia di stampa bielorussa "Belta". In particolare, Lukashenko ha offerto l'aiuto del suo Paese per il ripristino delle strutture della repubblica di Donetsk. "Dobbiamo ripristinare le imprese industriali, l'agricoltura (...) Pertanto, siamo pronti a fornire il nostro aiuto e sostegno in modo che le persone che non ci sono estranee finiscano di soffrire", ha detto il leader bielorusso. Inoltre, Lukashenko si è detto interessato della situazione al fronte nella repubblica di Donetsk. A sua volta, Denis Pushilin ha ringraziato il leader bielorusso per l'ospitalità. (Rum)