Irlanda del Nord: ex senatore Usa Mitchell esorta unionisti a tornare in parlamento

- L'ex senatore degli Stati Uniti George Mitchell, che nel 1998 ha guidato i colloqui sull'accordo del Venerdì Santo, ha esortato il Partito unionista democratico (Dup) e le altre forze politiche in Irlanda del Nord a scendere a compromessi nel tentativo di porre fine all'impasse allo Stormont (il parlamento nordirlandese). Mitchell ha esortato i leader ad agire con "il coraggio e la saggezza" mostrati dai loro predecessori 25 anni fa. In un velato appello agli unionisti del Dup affinché tornino a condividere il potere con i nazionalisti dello Sinn Fein, Mitchell ha affermato che garantire stabilità nella nazione devoluta non richiede loro di "amarsi l'un l'altro". "Non abbiamo bisogno di amarci l'un l'altro, e non abbiamo nemmeno bisogno di piacerci. Ma dobbiamo imparare a capirci e a saperci dire di sì, soprattutto quando la risposta più facile e veloce è no", ha aggiunto l'ex senatore statunitense. (Rel)