Regno Unito: costo alimenti di base aumentato fino all'80 per cento in un anno

- Il prezzo di alcuni alimenti di base, come il formaggio, il pane bianco e la carne di maiale, ha registrato aumenti sino all'80 per cento in alcuni negozi del Regno Unito nell'ultimo anno. Alcuni dei prodotti base per i cittadini britannici, come porridge d'avena, latte e formaggio cheddar sono aumentati rispettivamente del 35,5 per cento, del 33,6 per cento e del 28,3 per cento. Questi dati sono frutto di un'indagine di Which?, ripresa dal quotidiano "The Guardian", che riflette la recente tendenza dell'aumento dei prezzi dei beni di consumo a ulteriore prova di come l'inflazione stia colpendo più duramente le famiglie britanniche.(Rel)