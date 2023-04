Sudan: Dagalo a colloquio con Blinken, impegno a salvaguardare i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, comandante delle Forze di supporto (Rsf), ha avuto una “conversazione vitale” con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con cui ha discusso di “questioni urgenti” per il proprio Paese, in particolare della tutela dei civili. Lo riferisce Dagalo su Twitter, dicendosi onorato per il colloquio e sottolineando la “comune dedizione per la libertà, la giustizia e la democrazia”. “Riconosciamo le sfide che ci attendono, resistendo fermamente all’estremismo che compromette il nostro progresso verso una società giusta e democratica. Sebbene partecipanti riluttanti a questa guerra, è necessario proteggere il nostro popolo e difendere i nostri valori”, scrive Dagalo. “Abbiamo riaffermato il nostro fermo impegno a salvaguardare i civili innocenti nelle nostre aree di controllo, riflettendo il nostro rispetto per la dignità umana e la santità della vita”, prosegue Dagalo. Il generale, infine, annuncia che il dialogo proseguirà ed esprime gratitudine per il sostegno statunitense “per ripristinare la stabilità in Sudan”.(Res)