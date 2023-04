Russia: produttori di polimeri chiedono introduzione di dazi su import da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori russi di polimeri hanno chiesto il governo di introdurre dei dazi su questa tipologia di beni importati dalla Cina dopo aver perso una fetta di mercato di esportazione a causa delle sanzioni. E' quanto riferisce il quotidiano "Kommersant". In particolare, il più grande produttore di apparecchiature per sistemi di ventilazione in Russia, Era Group, ha chiesto al governo di stabilire un dazio almeno del 20 per cento su prodotti in plastica e ventilatori stranieri importati. La società ha spiegato a "Kommersant" che è costretta ad acquistare in Cina i motori per ventilatori che non sono fabbricati in Russia, con un dazio all'importazione dell'11 per cento, mentre i prodotti stranieri finiti vengono importati in Russia senza dazi. Nel 2023, a causa di questa differenza, i ricavi della società potrebbero diminuire del 15-20 per cento. Come ha spiegato al quotidiano la direttrice per l'economia, finanza, affari legali e personale di Era Group, Uljana Tararyshkina, per stabilire i dazi il governo russo ha richiesto di confermare che i tre anni precedenti i prodotti provenienti dalla Cina e da altri Paesi erano più economici, ma ci vorrà più di un anno per quest'obiettivo. (Rum)