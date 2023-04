Pd: Bonaccini, spaccatura su termovalorizzatore? Spero di no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Alla domanda se l'odg al decreto Pnrr sul termovalorizzatore di Roma potrebbe spaccare il Pd, il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ha risposto: "Mi auguro di no. I gruppi parlamentari hanno autonomia. Sa come la penso io e gran parte del Pd". Parlando ai microfoni di "Radio anch'io", su Rai Radio1, Bonaccini ha confermato la sua posizione favorevole al termovalorizzatore nella Capitale e ha aggiunto: "Ho sentito dire da qualcuno che un termovalorizzatore vuol dire rinunciare alla raccolta differenziata. Informo che l'Emilia-Romagna ne ha diversi, fatti non da me, e nonostante questo la raccolta differenziata è al 73 percento e crescerà. Le discariche inquinano di più", ha sottolineato il presidente dell'Emilia-Romagna.(Rin)