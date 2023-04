Germania: ministro Finanze Lindner, elevata inflazione è “bestia dura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elevata inflazione è “una bestia dura” che minaccia la stabilità finanziaria della Germania. Pertanto, occorre intensificare gli sforzi per ridurre il livello generale dei prezzi. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. L'esponente del governo federale ha avvertito che l'inflazione frena lo sviluppo economico, deludente data la stagnazione. Inoltre, secondo il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), dopo anni di forte aumento della spesa pubblica, i conti pubblici devono essere consolidati anche per non alimentare ulteriormente l'inflazione. Come nota “Handelsblatt”, la preparazione della proposta di bilancio per il 2024, da settimane in stallo nell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz, sta quindi diventando “un vero e proprio banco di prova”. È, dunque, necessario stabilire le “priorità politiche” nella finanziaria per il prossimo anno. (Geb)