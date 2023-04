Difesa: esperto sicurezza britannico, Occidente deve affrontare sfida "epocale" che arriva dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente deve affrontare una sfida "epocale" che arriva dalla Cina. Tale sfida deve essere affrontata prima la Cina che diventi la principale potenza tecnologica del mondo. È questo l'avvertimento di uno dei massimi esperti di sicurezza britannici, Lindy Cameron, capo del Centro nazionale per la sicurezza informatica (Ncsc). In un discorso previsto per oggi, Cameron evidenzierà come il Regno Unito e i suoi alleati non possono permettersi di compiacersi per la "drammatica ascesa della Cina come superpotenza tecnologica". "Senza mezzi termini non possiamo permetterci di non tenere il passo, altrimenti rischiamo che la Cina diventi la potenza predominante nel cyberspazio", dirà Cameron, spiegando che Pechino punta alla supremazia tecnologica sui Paesi occidentali piuttosto che alla parità e, se le sarà permesso di raggiungerla, la sua forza sarà utilizzata per "ottenere un ruolo dominante negli affari globali. (Rel)