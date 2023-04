G7: Tajani, conclusa riunione importante per l'Italia, lavoriamo per stabilità Tunisia e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude un G7 importante per l'Italia che ha confermato i suoi sforzi per la stabilità della Tunisia e il Sudan. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conclusione della sua partecipazione alla riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. "Ho guidato il dibattito sull'Africa, lavoriamo per la stabilità della Tunisia e del Sudan. Particolare focus sull'immigrazione, positiva la collaborazione degli alleati. Ringrazio il governo giapponese per la sua ospitalità", ha scritto Tajani. (Git)