Libia: media, presidente parlamento e Haftar a breve al Cairo per risultati missione ministro Esteri egiziano in Turchia (2)

- Il miglioramento delle relazioni tra Egitto e Turchia potrebbe avere un primo, importante e tangibile impatto in Libia. I ministri degli Esteri dei due Paesi del Mediterraneo, l’egiziano Sameh Shoukry e il turco Mevlut Cavusoglu, si sono incontrati il 13 aprile scorso ad Ankara per aprire “una nuova pagina nelle relazioni” bilaterali. E uno dei temi al centro del colloquio è stata, appunto, la crisi in Libia. Per anni, Ankara e Il Cairo hanno sostenuto coalizioni politiche e militari opposte: i turchi in Tripolitania (ovest) e gli egiziani in Cirenaica (est). Cavusoglu ha detto che la rinnovata cooperazione tra Turchia ed Egitto apre addirittura la possibilità di addestrare congiuntamente l’Esercito libico, dopo una sua eventuale e futura riunificazione. “Siamo d'accordo sul fatto che non siamo rivali in Libia e che dovremmo lavorare insieme per la stabilità della Libia", ha detto il capo della diplomazia turca. Il ministro egiziano, da parte sua, ha parlato di un “desiderio comune di lavorare con le istituzioni libiche e adempiere alle loro responsabilità per tenere elezioni libere ed eque, al fine di formare un governo che esprima la volontà del popolo libico”. (segue) (Lit)