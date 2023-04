Libia: media, presidente parlamento e Haftar a breve al Cairo per risultati missione ministro Esteri egiziano in Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra i capi della diplomazia di Turchia ed Egitto si è tenuto in concomitanza con l’importante riunione del generale Mohamed al Haddad, capo di Stato maggiore delle forze militari affiliate al Governo di unità nazionale della Libia (Gun) con sede a Tripoli, con il generale Abdelrazek al Nadori, comandante designato dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che fa capo al “feldmaresciallo” libico Khalifa Haftar, tenuta ieri sera a Bengasi, alla presenza dei membri del Comitato militare congiunto 5+5, composto da cinque alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, nella riunione di Bengasi è stata discussa anche la formazione di una forza congiunta per garantire le elezioni e i confini del Paese e di una forza comune che faccia da “nucleo” per unificare l’establishment militare. Già lo scorso 17 marzo, “Agenzia Nova” aveva riferito della possibile creazione di una forza congiunta divisa in tre battaglioni – ciascuno in rappresentanza della Tripolitania (ovest), Cirenaica (est) e Fezzan (sud) – per intervenire nelle regioni meridionali, con un comandante che dipenda dai due capi di Stato maggiore. (segue) (Lit)