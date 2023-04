Libia: media, presidente parlamento e Haftar a breve al Cairo per risultati missione ministro Esteri egiziano in Turchia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emadeddine Badi, analista libico del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, organizzazione internazionale non governativa con sede a Ginevra, prevede che l’incontro tra i ministri degli Esteri di Turchia ed Egitto (e più ampi riallineamenti turco-egiziani) “avrà effetto a catena sulle dinamiche di transizione in Libia, in particolare perché il percorso politico sponsorizzato dalle Nazioni Unite manca di qualsiasi sostanza o direzione significativa nella congiuntura attuale”. Secondo Mario Savina, curatore della newsletter dell’Associazione degli italiani rimpatriati dalla Libia (Airl) e dottorando in Storia e Culture dell'Europa presso l’ Università “La Sapienza” di Roma, “il miglioramento delle relazioni tra questi due Paesi è al momento l’unico processo che possa portare benefici alla Libia”. Un avvicinamento, quello tra Ankara e Il Cairo, a cui ha lavorato a lungo anche l’Italia. In diverse occasioni, infatti, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha detto che “per risolvere la crisi in Libia è necessario mettere attorno allo stesso tavolo Turchia ed Egitto, coinvolgendo anche Qatar ed Emirati Arabi Uniti”. (segue) (Lit)