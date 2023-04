Rifiuti: la lotta contro il termovalorizzatore in Parlamento rischia solo di spaccare il Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La lotta contro il termovalorizzatore, a suon di Ordini del giorno e mozioni, sbarca in Parlamento. In prima linea gli ecologisti dell'Alleanza verdi sinistra e il Movimento 5 stelle che, collegati al decreto Pnrr, presenteranno due Odg per revocare i poteri commissariali in capo al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per ostacolare il percorso di realizzazione dell'impianto. I due documenti saranno sottoposti al voto probabilmente già giovedì prossimo. Difficile prevedere che la maggioranza di centrodestra possa dare il via libera. I documenti quindi, insieme a una mozione depositata oggi dal deputato di Avs, Filiberto Zaratti - che sarà discussa e votata successivamente - potrebbero avere l'unico effetto di far espodere i malumori tra chi è a favore e chi è contrario all'impianto all'interno del Partito democratico. (segue) (Rer)