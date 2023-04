Rifiuti: la lotta contro il termovalorizzatore in Parlamento rischia solo di spaccare il Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i ben informati uno dei fronti di discussione aperto nel Pd è quello di considerare una riduzione della portata del termovalorizzatore. Fino a oggi la previsione, fatta dal Campidoglio e per cui è stata avviata la procedura di manifestazione di interesse, è quella di costruire un impianto capace di smaltire 600 mila tonnellate annue di scarti indifferenziati. Intanto, in attesa che si arrivi a una quadra, e che la neoeletta segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, esprima la posizione del partito sul punto, le forze politiche ecologiste puntano a impegnare il governo "ad adottare iniziative volte a rivedere le autorizzazioni per gli impianti di incenerimento di rifiuti, revocando la gestione commissariale del ciclo dei rifiuti a Roma che il governo Draghi aveva affidato a Roberto Gualtieri". (segue) (Rer)