Germania: i Verdi minacciano di bloccare la legge sul clima

- I Verdi minacciano di bloccare la legge sul clima all'esame del Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la decisione fa seguito all'avvertimento lanciato dal Consiglio degli esperti per le questioni climatiche (Erk) di non indebolire il provvedimento. Alla fine di marzo, i vertici della maggioranza nel parlamento federale hanno concordato di modificare la legge sulla protezione del clima. In base a ciò, i rigorosi obiettivi settoriali annuali per le emissioni di gas serra devono essere allentati. In futuro, dovrebbe essere possibile compensare gli obiettivi mancanti superando i risultati di un comparto in un altro. Deputato dei Verdi al Bundestag, Stephan Gelbhaar ha dichiarato: “La Corte costituzionale federale (Bverfg) ha chiarito che obiettivi settoriali troppo vaghi o obiettivi di riduzione di CO2 poco chiari sono incostituzionali”. Pertanto, gli ecologisti “non accetteranno mai” una riforma della legge sulla protezione del clima che verrà cassata dal Bverfg. In precedenza, il presidente dell'Erk, Hans-Martin Henning, aveva espressamente sostenuto di stabilire “obiettivi annuali specifici per ciascun settore”, come previsto dalla versione originaria della legge. (Geb)