Energia: ministro Industria russo, sviluppiamo produzione gas e raffinazione petrolio in India

- La Russia intende sviluppare la produzione di gas e raffinazione di petrolio in India. E' quanto affermato dal ministro dell'Industria e del commercio della Russia, Denis Manturov, parlando ad una conferenza stampa. Rispondendo ad una domanda sulla cooperazione energetica tra i due Paesi, Manturov ha sottolineato che la Russia non si limiterà solo alla fornitura di gas naturale liquefatto e petrolio. Il ministro ha precisato che diverse società energetiche russe intendono sviluppare le proprie imprese in India, come la raffineria di Rosneft d'impianto di estrazione e lavorazione del gas naturale di Sibur. (Rum)