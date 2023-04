G7: Hayashi, preoccupazione per espansione arsenale nucleare cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 riuniti a Karuizawa hanno espresso preoccupazione per l’espansione dell’arsenale nucleare cinese, e sollecitato Pechino a garantire trasparenza, continuando a dialogare a tal proposito con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, durante la conferenza stampa che ha tenuto al termine della riunione ministeriale del G7 a Karuizawa, in Giappone. I ministri del G7 hanno discusso i temi del disarmo e della non proliferazione nucleare. E’ stato espresso l’impegno a rafforzare il regime internazionale di non proliferazione e promuovere il disarmo nucleare su tale base. I ministri del G7 hanno espresso apprezzamento per il “piano d’azione di Hiroshima”, presentato dal primo ministro giapponese Fumio Kishida in vista del vertice del G7 che si terrà in quella città giapponese nel mese di maggio. Dai ministri del G7 è giunta inoltre la richiesta di una moratoria sulla produzione di materiali fissili per le armi atomiche.(Git)