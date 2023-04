G7: preoccupazione per insicurezza economica e tecnologie sensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei Paesi membri del G7 riuniti a Karuizawa, in Giappone, hanno discusso la situazione di preoccupante insicurezza economica a livello internazionale, e in particolare l’esigenza di costruire catene di fornitura sostenibili e resilienti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, durante la conferenza stampa tenuta al termine della riunione ministeriale. I ministri del G7 hanno ribadito inoltre l’importanza di adottare misure concrete per contrastare i tentativi di appropriarsi con la forza di tecnologie e proprietà intellettuali.(Git)