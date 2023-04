Ucraina: Tajani, impegno per ricostruzione e requisiti di adesione all’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è candidata all’adesione all’Unione europea e per l’Italia “è molto importante partecipare alla ricostruzione, perché il Paese sarà parte del mercato unico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. “Stiamo lavorando per aiutare l’Ucraina ad adeguarsi ai requisiti europei e a raggiungere l’obiettivo dell’adesione all’Ue”, ha spiegato. Il titolare della Farnesina si è soffermato anche sulla questione della sicurezza nucleare, esprimendo sostegno al lavoro dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. “Sosteniamo l’attività dell’Aiea attorno a Zaporizhzhia, premiamo per una zona di sicurezza attorno alla centrale nucleare e per un corridoio del grano verso l’Africa”, ha affermato.(Git)