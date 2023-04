Indo-Pacifico: Tajani, Italia sempre più presente, fregata Morosini in arrivo in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indo-Pacifico è “molto importante” per l’Italia “ e il Giappone è “cruciale per la sicurezza di questa regione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. “Stiamo lavorando con Tokyo in molti settori, come emerso dall’incontro col ministro Yoshimasa Hayashi. Sosterremo anche l’iniziativa di Hiroshima per avere maggiore trasparenza nel nucleare, anche nei confronti della Cina”, ha spiegato. “Vogliamo più aziende, stiamo stringendo joint venture”, ha aggiunto riguardo al Giappone, ricordando l’importanza del Global Combat Air Programme (Gcap) e annunciando l’arrivo della fregata Morosini il mese prossimo “a Yokohama come messaggio politico della presenza italiana”. (segue) (Git)