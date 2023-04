Indo-Pacifico: Tajani, Italia sempre più presente, fregata Morosini in arrivo in Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha sottolineato che “l’Italia è sempre più presente nella regione”. ”È importante anche parlare con l’India, e l’Italia sta lavorando duramente in questo senso. L’India è un Paese importante per l’Italia, ed è possibile rafforzare ulteriormente la cooperazione per contribuire alla stabilità della regione”, ha dichiarato il titolare della Farnesina. “Vogliamo rafforzare le relazioni anche con l’Australia e la Nuova Zelanda: per questo il prossimo anno l’Italia invierà l’Amerigo Vespucci”, ha concluso. (Git)