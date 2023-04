Ucraina: Tajani, Russia ha violato diritto internazionale, chi la sostiene ne subirà le conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e chi la sostiene subiranno conseguenze per l’invasione dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. La Russia “ha invaso militarmente un Paese libero, sono stati violati più volte i diritti umani. Abbiamo visto scene raccapriccianti”, ha ricordato il titolare della Farnesina. “Quindi chi sostiene queste scelte che vanno contro qualsiasi regola, si schiera ovviamente dalla parte contraria di chi si schiera con le regole, e non potrà non subire conseguenze politiche”, ha spiegato. Tajani ha anche auspicato che la Cina si astenga dall’inviare aiuti militari e che eserciti un’importante azione diplomatica in favore di una “pace giusta” che comporti non la sconfitta, ma la libertà per l’Ucraina. (Git)