Iran: Tajani, preoccupazione per situazione nucleare e misure contro donne

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone, ha espresso preoccupazione per la questione nucleare iraniana. “Siamo preoccupati dall’Iran: la situazione nucleare è pericolosa”, ha affermato il ministro, assicurando sostegno al direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, e al suo lavoro di vigilanza. “Da quel Paese giungono anche notizie non negative, che sembrano andare nel senso di una maggior flessibilità. Dobbiamo però lavorare duramente", ha detto il ministro, che ha ribadito la ferma opposizione dell'Italia alle misure del governo iraniano contro donne e studenti.(Git)