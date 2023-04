Medio Oriente: Gerusalemme, 280 mila fedeli celebrano la “notte del destino” ad al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le misure adottate dalle autorità israeliane per limitare l’accesso ai luoghi di culto, nel complesso della moschea al Aqsa, a Gerusalemme, circa 280 mila musulmani hanno celebrato la “notte del destino”, la 27 esima notte del mese sacro di Ramadan. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Quds al Arabi”, citando i dati diffusi dal dipartimento delle Dotazioni islamiche di Gerusalemme. Le autorità israeliane avevano intensificato le misure di sicurezza a seguito degli scontri e degli attacchi delle ultime settimane, aumentando i posti di blocco e le barriere disposte nella città. Secondo l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, inoltre, gli uomini di età compresa tra 45 e 55 anni e non residenti a Gerusalemme per accedere alla moschea al Aqsa hanno dovuto chiedere un permesso. Accesso vietato, invece, per gli uomini residenti nella Striscia di Gaza, mentre per le donne e per i ragazzi fino a 12 anni di età la circolazione a Gerusalemme è rimasta libera, fermi restando i controlli ai posti di blocco. (Res)