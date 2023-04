Migrazioni: Tajani, risposta è nella stabilità dei Paesi di transito e dell’Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta alle migrazioni è “nella stabilità dei Paesi di transito e dell’Africa sub-sahariana”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. Il tema delle migrazioni è stato discusso durante i lavori sull’Africa, ha riferito il titolare della Farnesina. “Lavoriamo per la stabilità: ci sono problemi nell’Africa sub-sahariana, non solo in Sudan e Tunisia. Vogliamo lavorare per la stabilità, ma serve una strategia a breve, medio e lungo termine”, ha affermato Tajani. Il ministro ha sottolineato che le migrazioni irregolari sono un fenomeno da contenere, a favore di quelle regolari: “È ovvio che la preoccupazione principale è l’immigrazione illegale. Ho anche spiegato ai miei colleghi qual è il lavoro che sta facendo l’Italia per ridurre l’immigrazione illegale e per garantire all’immigrazione regolare un’integrazione nel mondo del lavoro, sia esso nel comparto agricolo o industriale”. (segue) (Git)