Migrazioni: Tajani, risposta è nella stabilità dei Paesi di transito e dell’Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve un Piano Marshall per l’Africa. Come Italia vogliamo lavorare anche sul fronte della cooperazione nell’ambito universitario, per formare la prossima generazione di leader africani. Siamo pronti anche sul fronte della diplomazia economica e imprenditoriale. Per noi sono importanti anche le materie prime, ma in un contesto di collaborazione e partenariato paritario”, ha proseguito Tajani. “Per noi il coinvolgimento è importante in ogni settore, anche esportando il nostro know how. Il Mediterraneo è cruciale per l’Italia, e sarà tema di discussione del G7 anche a Hiroshima e nei prossimi incontri”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Git)