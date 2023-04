Cina: Tajani, su imprese e commercio serve un equo piano di competizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle imprese e il commercio serve “un equo piano di competizione” con la Cina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. La Cina “è ovviamente un mercato importante, ma non vogliamo alcuna forma di dumping”, ha spiegato. Il ministro si è soffermato anche sull’importanza della stabilità dell’Indo-Pacifico: “Oggi è necessaria la pace, e non più armi, anche nucleari”, ha sottolineato. (Git)