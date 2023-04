Russia-Ucraina: Putin visita le forze russe schierate a Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Vladimir Putin ha visitato il quartier generale del raggruppamento di truppe Dnepr in direzione di Kherson. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino. Putin ha ascoltato i rapporti del comandante del raggruppamento, il generale Oleg Makarevich, il comandante delle forze aviotrasportate, il generale Mikhail Teplinskij e altri vertici militari. Aprendo la riunione, il presidente ha detto: "Non voglio distrarvi dai vostri doveri diretti legati al comando e al controllo, quindi lavoreremo qui in modo professionale, brevemente, ma concretamente". "È importante per me sentire la vostra opinione su come si sta sviluppando la situazione, ascoltarti, scambiare informazioni", ha detto Putin. Il presidente ha chiesto di iniziare il rapporto con la situazione a Kherson, poi a Zaporizhzhia, dopodiché si è rivolto a Teplinskij per esprimere lansua opinione. "So che a nome del capo di Stato Maggiore e del ministro della Difesa, è stato in prima linea per parecchio tempo, ha fornito un rapporto molto dettagliato", ha sottolineato il presidente. (Rum)