- L'attore Toni Servillo ha avuto un malore mentre era in scena al teatro dell'Odeon a Parigi per una rappresentazione dello spettacolo "Le Voci di Dante". Lo riferiscono i media francesi, spiegando che lo spettacolo è stato interrotto in via definitiva dopo 45 minuti. Il teatro ha fatto sapere che si è trattato di un malessere passeggero e che Servillo "sta bene".(Frp)