Usa: altri 9 Stati si uniscono alla causa antitrust del governo contro Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri nove Stati si sono uniti alla causa civile avviata dalla divisione antitrust del dipartimento della Giustizia Usa nei confronti di Google, per le pratiche anticoncorrenziali avviate dalla società nel campo della pubblicità online. Lo hanno confermato i procuratori generali di Arizona, Illinois, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Nord, Washington e West Virginia, in una nota. I nove Stati si aggiungono a California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee e Virginia. “Siamo ansiosi di portare avanti questa causa, per porre fine al monopolio di Google nel mercato della pubblicità online”, ha commentato la vice assistente del procuratore generale Usa per l’antitrust, Doha Mekki. (Was)