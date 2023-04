Giappone-Canada: Hayashi incontra Joly, intesa su prosecuzione cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, e l’omologa canadese Melanie Joly hanno discusso i principali ambiti della cooperazione bilaterale, durante un incontro di circa 30 minuti a margine della riunione ministeriale del G7 a Karuizawa, in Giappone. Hayashi ha espresso la soddisfazione di Tokyo per la decisione del Canada di prorogare l'operazione “Neon” per il monitoraggio delle attività di pesca “illegali, non segnalate e non regolamentate”. I ministri hanno anche discusso l ‘Accordo globale e progressivo di partenariato trans-Pacific (Cptpp) da una prospettiva strategica.(Git)