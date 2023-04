Africa: G7 rafforzerà impegno per affermarsi come partner affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 intendono rafforzare l’impegno nei confronti dell’Africa per dimostrare di essere partner affidabili, anziché sollecitare i Paesi del Continente a formulare scelte di campo. E’ la posizione espressa dai ministri degli Esteri del G7 a margine di una sessione di lavoro incentrata proprio sull’Africa, durante la riunione ministeriale del G7 in corso a Karuizawa, in Giappone. Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha dichiarato che il Giappone continuerà a fornire assistenza ai Paesi africani per il contenimento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, e a sostenere il dialogo tramite la Conferenza internazionale di Tokyo per lo sviluppo africano (Ticad).(Git)