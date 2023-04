Giappone: elicottero militare precipitato, recuperati altri due corpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Giappone sono stati recuperati altri due cadaveri dal relitto dell’elicottero militare precipitato in mare lo scorso 6 aprile. Resta da recuperare ancora un corpo e il governo ha assicurato che farà il massimo sforzo per restituire i resti delle vittime alle famiglie. A bordo del velivolo c’erano dieci persone al momento dello schianto, le cui cause sono ancora da appurare. L’elicottero UH-60JA è precipitato nelle acque intorno all’isola di Miyako, parte della prefettura di Okinawa. A bordo c’era il generale Yuichi Sakamoto, a capo dell’ottava divisione della Forza di autodifesa terrestre. Le identità delle altre vittime non sono ancora state rese note. (Git)