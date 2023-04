Taiwan: Hayashi, sicurezza Stretto molto importante per la comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza nello Stretto di Taiwan è cruciale per il Giappone e per la comunità internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, durante la conferenza stampa che ha tenuto al termine della riunione ministeriale del G7 a Karuizawa, in Giappone. “I problemi relativi allo Stretto devono essere risolti attraverso il dialogo”, ha detto Hayashi, che ha anche sollecitato la Cina a collaborare con chiarezza con la comunità internazionale.(Git)