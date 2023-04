Tunisia: Tajani, Italia pronta a fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è preoccupata per la situazione in Tunisia e pronta a fare la sua parte per aiutare il Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. “Vogliamo conseguire una soluzione in questo Paese anche a livello economico. L’Italia ha proposto il ricorso a fondi internazionali, cominciando però dalle riforme”, ha spiegato. Il titolare della Farnesina ha espresso preoccupazione anche per la situazione del Sudan, che “vive un momento difficile”. “Premiamo per un accordo e per la pace”, ha affermato, sottolineando che è “importante avere un G7 forte per conseguire buoni risultati a favore di pace, democrazia e stabilità”. In generale “l’Africa è un tema centrale: ci vuole una maggior presenza del G7, non solo nel Nord Africa”, ha aggiunto. Infine, ha ricordato che “l’Italia ha organizzato un incontro tra i primi ministri di Etiopia e Somalia per sostenere la stabilità” in quella regione.(Git)