Sudan: Casa Bianca chiede cessate il fuoco immediato, lavoriamo per evacuare cittadini Usa

- Le autorità degli Stati Uniti sono “seriamente preoccupate” per la situazione in Sudan, ed esortano ancora una volta le Forze di supporto rapido (Rsf) e le Forze armate sudanesi a concordare un cessate il fuoco immediato, senza precondizioni. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i giornalisti. “La violenza in corso nel Paese sta causando la morte di numerosi civili, e rappresenta una minaccia alla stabilità del Paese e di tutta la regione: la leadership militare è responsabile della sicurezza dei cittadini”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington sono in contatto con entrambe le parti, e anche con l’Unione africana. I cittadini statunitensi nel Paese, ha concluso, devono prendere la situazione “molto sul serio: al momento non ci sono piani per l’evacuazione, ma ci stiamo lavorando”. (Was)