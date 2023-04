Ucraina: “Washington Post”, Egitto ha avviato produzione di proiettili di artiglieria per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno cancellato il mese scorso un programma per la fornitura di missili alla Russia, dopo un round di colloqui con alcuni funzionari statunitensi, decidendo invece di iniziare a produrre proiettili di artiglieria da fornire all’Ucraina. È quanto si legge in almeno cinque documenti di intelligence statunitensi trapelati a seguito della recente fuga di materiali riservati del Pentagono, ottenuti dal “Washington Post”. Le carte sono diverse da quella pubblicata la settimana scorsa dal quotidiano, in cui viene descritto un piano preparato a febbraio dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, per fornire alla Russia 40 mila missili Sakr-45 calibro 122. Stando alle nuove rivelazioni, le autorità del Cairo sarebbero tornate sui propri passi nel mese di marzo, decidendo invece di avviare la produzione di proiettili di artiglieria calibro 152 e 155 da fornire all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Secondo i documenti, la decisione sarebbe stata presa con la speranza di ottenere in un secondo momento “sistemi d’arma avanzati” da parte degli Stati Uniti. Le nuove carte non forniscono dettagli aggiuntivi in merito al programma per la fornitura di missili alla Russia, né specificano se le autorità del Cairo siano andate avanti con questo proposito. Dopo la pubblicazione del primo documento, la settimana scorsa, le autorità egiziane hanno comunque negato di aver prodotto o fornito missili a Mosca. (Was)